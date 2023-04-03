Магкеев — о малом игровом времени Миранчука: у «Локо» сумасшедшая конкуренция в атаке
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о высокой конкуренции в атакующей линии команды, в результате которой Антон Миранчук стал проводить меньше времени на футбольном поле.
«Антон Миранчук выходит на замену? Это только конкуренция, у нас сумасшедший подбор в атакующей линии. Появились Сергей Пиняев и Максим Глушенков, восстановился Рифат Жемалетдинов, есть Миранчук, Франсуа Камано, Артём Дзюба, Иван Игнатьев. Все они конкурируют друг с другом, подстёгивают. Кто бы ни выходил в стартовом составе или со скамейки запасных, он отдаётся полностью», — сказал Магкеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
За последние три матча в Российской Премьер-Лиге 26-летний Миранчук провёл на поле 89 минут, забив один мяч.
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