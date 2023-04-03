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Слуцкий — о Клотете: сложно представить, что кто-то поменяет качество игры в «Торпедо»

Слуцкий — о Клотете: сложно представить, что кто-то поменяет качество игры в «Торпедо»
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о назначении испанского специалиста Жозепа Клотета в «Торпедо».

«Много писали про его биографию, что он работал в Серии Б, помощником. Насколько понимаю, новым генеральным директором «Торпедо» стал человек, ранее занимавшийся франшизой «Барселоны» в Москве. У него есть испанские связи, он решил, что следующим вектором развития команды станет испанец.

Для меня замены тренеров в России — странная история. В межсезонье команда меняет специалиста, через две-три вновь идут смены. Не очень логично: либо вы до конца доверяете тренеру, проведшему межсезонье, или будьте более разборчивы при выборе специалиста на длительный период, когда можно что-то изменить. Очень сложно представить, что любой специалист, который сегодня придёт в «Торпедо», способен кардинально поменять качество игры с этими футболистами», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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