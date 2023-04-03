Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Ахмата» Конате: вариант получить паспорт РФ возможен. В этой стране всё топ!

Форвард «Ахмата» Конате: вариант получить паспорт РФ возможен. В этой стране всё топ!
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате высказался о перспективе получить гражданство Российский Федерации. 25-летний форвард из Буркина-Фасо заявил, что в России его абсолютно всё устраивает, а также рассказал об изучении русского языка.

«Мой агент заявил, что я могу получить российский паспорт? Пока ничего конкретного нет. Этот вариант действительно возможен в будущем. Меня в России всё устраивает. Тут, брат, очень хорошо. У меня нет никаких претензий к этой стране или чего-то плохого, всё очень хорошо. Всё топ!

Владею ли я русским языком? Не очень хорошо, ещё есть над чем работать. Учил без репетитора, сам, жена помогала. Я ещё знаю французский, английский и свои — африканские.

Какой язык было сложнее всего учить? Конечно, русский, брат! Знать этот язык — очень полезно, часто его использую в других странах, его знают люди там», — приводит слова Конате «РБ Спорт».

Материалы по теме
Русский вратарь «Арсенала»: паспорт РФ открывает в РПЛ дополнительные возможности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023