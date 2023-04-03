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Александр Кержаков раскрыл подробности своего ухода из кипрской «Кармиотиссы»

Александр Кержаков раскрыл подробности своего ухода из кипрской «Кармиотиссы»
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Бывший главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков раскрыл подробности своего ухода из клуба.

«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить. В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда.

Не хочу сейчас говорить о деталях, всё надо ещё проанализировать. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», – приводит слова Кержакова Sports.ru.

Кержаков, который ранее работал в «Томи» и «Пари Нижний Новгород», пробыл на месте наставника «Кармиотиссы» всего лишь два месяца. Под руководством российского специалиста кипрская команда провела семь матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

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