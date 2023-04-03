Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об особенностях игры в чемпионате России
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Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об особенностях игры в чемпионате России, заявив, что в РПЛ есть очень квалифицированные команды, а также о том, что одной из сложностей выступлений в стране является холод.
«Игра в России — это невероятный опыт, который очень сильно способствовал моему личностному и профессиональному росту. В российском футболе вам приходится быть очень сильным эмоционально. Холод — это одна из трудностей. Команды в чемпионате очень квалифицированные», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.
29-летний Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. Левый крайний защитник является капитаном санкт-петербургского клуба после ухода хорвата Деяна Ловрена в зимнее трансферное окно.
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