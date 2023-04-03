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Слуцкий: «Спартак» по игре заслуживал три очка с «Ахматом», подавляющее преимущество

Слуцкий: «Спартак» по игре заслуживал три очка с «Ахматом», подавляющее преимущество
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о матче между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Очень неожиданный результат матча «Спартак» — «Ахмат». По качеству игры «Спартак» заслуживал три очка. Тренер всегда влияет только на качество игры, он не может повлиять на результат, потому что это производная от качества. Если мы говорим про качество, то «Спартак» играл с подавляющим преимуществом.

В определённой степени можно понять эмоции Гильермо Абаскаля, оставшегося недовольным результатом, он действительно несправедлив. В длинную, рано или поздно, результат будет сочетаем с качеством игры. Очень сложно принять, когда ты играешь с большим преимуществом и не выигрываешь», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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