В шорт-листе «Челси» на пост главного тренера 3-4 специалиста. Среди них Оливер Гласнер

В шорт-лист претендентов на пост главного тренера лондонского «Челси» входят три-четыре специалиста. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, одно из имён в списке — главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер. «Челси» интересовался австрийским специалистом ещё прошлым летом, но получил отказ. Сам Гласнер позднее подтверждал наличие предложений от клубов АПЛ. Контракт австрийца с «Айнтрахтом» действует до 2024 года, а новое соглашение он пока не подписывал.

Также в шорт-листе «Челси» бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман, представители которого имеют хорошие отношения с лондонским клубом, но план немецкого специалиста на ближайшее время состоит в анализе первого увольнения в своей карьере.

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