Мексиканский арбитр ударил между ног футболиста, который с ним спорил

В соцсетях стал вирусным новый футбольный ролик из Латинской Америки. На этот раз резонансное событие произошло в чемпионате Мексики: местный арбитр Фернандо Эрнандес ударил коленом между ног футболиста, который с ним спорил.

Мексиканский арбитр ударил футболиста между ног. Видео:

Местные СМИ сообщают, что Эрнандесу грозит денежный штраф, а также дисквалификация на срок до 15 матчей. Арбитр уже принёс публичные извинения футболисту и заявил о готовности получить строгое наказание.

Отметим, что резонансный эпизод произошёл в матче «Америка Мехико» — «Леон». Игра завершилась со счётом 2:2. Гости сравняли счёт на 90+4-й минуте игры — гол забил экс-футболист лондонского «Арсенала» и ряда других европейских клубов Хоэль Кэмпбелл.