Артём Дзюба — лучший игрок 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом 21-го тура РПЛ признан нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба. Напомним, 34-летний форвард оформил дубль в матче с «Пари Нижний Новгород». Всего в команду недели вошли по три футболиста из «Локомотива» и «Краснодара», по два — из «Зенита» и «Сочи», а также один из ЦСКА.

Фото: WhoScored

Сборная 21-го тура РПЛ: Денис Адамов («Сочи»), Дуглас Сантос («Зенит»), Ванья Дркушич («Сочи»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Волков («Краснодар»), Жоау Батчи («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Клаудиньо («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»), Артём Дзюба («Локомотив»).