Андрей Червиченко: «Спартак» — чемпион зимнего межсезонья, сейчас команда потухшая

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с командой после возобновления чемпионата.

«Спартак» — чемпион зимнего межсезонья. Всех сносит и в одну калитку выкатывает. Всё летит — эйфория полнейшая. Всех догоним и перегоним! А результат мы видим сегодня. Это проблема, которую мы видим долгие годы, которую не могут никак побороть. Может, меньше стоит выкладываться в товарищеских матчах и больше готовиться к официальным? Сейчас какая-то потухшая команда.

Я всегда говорил о нестабильности Промеса. И вот эта зависимость от него получает такой результат. Он на кураже — всё залетает. Ходит, прогуливается — ничего не идёт. Та же самая история с Соболевым. Только мне кажется, что Промес, бывает, старается и не старается, а Соболев всегда старается, но всё зависит от того, какая полоса. Если чёрная, то не летит, как сейчас. Если белая, то залетает всё, что можно: с отскока, рикошета. Потеря Джикии на этом этапе будет ключевой. Следующий матч с «Динамо» в чемпионате. «Динамо» немного буксануло. Так что этот матч будет от ножа. Отсутствие Джикии в этом матче может сильно сказаться. Ведь, обыгрывая «Спартак», «Динамо» практически подтягивается в группу претендентов на призовые места. Концовка чемпионата будет интересной», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.