«Арис» заинтересован в выкупе Александра Кокорина
Поделиться
Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что клуб заинтересован в приобретении российского нападающего Александра Кокорина на постоянной основе у итальянской «Фиорентины».
«Арис» заинтересован в выкупе Александра. Насколько это будет вероятно — не знаю. Данным вопросом занимается руководство. Как тренер могу сказать, что очень сильно хочу видеть Сашу в своём составе на следующий сезон», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее в российских СМИ появилась информация об интересе «Ариса» к выкупу Кокорина у «Фиорентины», однако пресс-служба кипрского клуба не давала комментарий по этому вопросу. На счету 32-летнего Кокорина 11 голов и шесть передач в 24 сыгранных матчах за «Арис».
Комментарии
- 3 апреля 2023
-
13:48
-
13:45
-
13:30
-
13:29
-
13:26
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:49
-
12:40
-
12:40
-
12:30
-
12:23
-
12:16
-
12:14
-
12:07
-
12:04
-
12:00
-
11:57
-
11:54
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:10
-
11:09
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:58
-
10:47
-
10:41
-
10:37
-
10:32
-
10:30
-
10:22
Партнерский контент