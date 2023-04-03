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«Арис» заинтересован в выкупе Александра Кокорина

«Арис» заинтересован в выкупе Александра Кокорина
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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что клуб заинтересован в приобретении российского нападающего Александра Кокорина на постоянной основе у итальянской «Фиорентины».

«Арис» заинтересован в выкупе Александра. Насколько это будет вероятно — не знаю. Данным вопросом занимается руководство. Как тренер могу сказать, что очень сильно хочу видеть Сашу в своём составе на следующий сезон», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в российских СМИ появилась информация об интересе «Ариса» к выкупу Кокорина у «Фиорентины», однако пресс-служба кипрского клуба не давала комментарий по этому вопросу. На счету 32-летнего Кокорина 11 голов и шесть передач в 24 сыгранных матчах за «Арис».

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