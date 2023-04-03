Дзюба: большое спасибо фанатам «Локомотива», давно не помню такой поддержки трибун

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что давно не ощущал поддержки, сравнимой с той, которую игрокам железнодорожников оказывают болельщики клуба. Также форвард прокомментировал свои слова о «Пари Нижний Новгород» после матча между командами в 21-м туре РПЛ (4:0).

«Обида на «Пари НН» из-за несостоявшегося перехода? Я не то что хотел привет передать, я его передал. Самое главное, что мою фамилию они увидели на табло. Я просто не понял тех диалогов, которые были при переговорах с «Нижним». Были какие‑то сомнения. Пусть и дальше на табло смотрят. Мне было очень приятно, как меня здесь приняли болельщики, слышал их аплодисменты при замене. И детишек так много с любовью в глазах на трибунах. И, конечно, болельщикам «Локомотива» отдельное большое спасибо, давно такого не помню, чтобы фан‑трибуна так меня и всю команду поддерживала», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

До «Локомотива» Дзюба играл в России за санкт-петербургский «Зенит».