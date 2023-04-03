Клопп прокомментировал увольнения Поттера из «Челси» и Роджерса из «Лестера»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал увольнения Брендана Роджерса из «Лестера» и Грэма Поттера из «Челси», назвав их фантастическими специалистами. Также немец отметил, что лишь какие-то обстоятельства оберегают его от такой же участи.

«Роджерс и Поттер — два фантастических тренера, но всё может пойти не так, и тогда лица, принимающие решения, могут внести изменения. Есть какие-то обстоятельства, ввиду которых, вероятно, я сам всё ещё сижу здесь!

Я понимаю, что продолжаю работать благодаря тому, чего мы достигли в прошлом, но не в этом сезоне. Не нужно бояться, я здесь для того, чтобы приносить всем удовольствие. Я полностью согласен, что сезон складывается неудачно, но мы должны во всём разобраться», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в своём «твиттере».

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