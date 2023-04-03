Уткин — о «Сочи» Бердыева: автобус с пулемётиком
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о победе «Сочи» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0). Сочинцы играли в меньшинстве с 25-й минуты после удаления вратаря Сослана Джанаева, но сумели забить два мяча и одержать победу в матче.
«Наверное, неожиданностью можно считать поражение «Динамо» от «Сочи». Учитывая обстоятельства в матче – у «Динамо» было преимущество, «Динамо» било пенальти, но проиграло со счётом 0:2. Вот такой вот автобус у Курбана Бердыева с пулемётиком, так сказать», — сказал Василий Уткин в новом видео на своём YouTube-канале.
«Динамо» набрало 35 очков за 21 тур и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (31) — на девятой строчке.
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