Аллегри: «Ювентус» хочет давать шанс молодым игрокам, как это делает «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что туринский клуб стремится к развитию молодых футболистов по аналогии с тем, как этим занимается английский «Манчестер Юнайтед».
«Наша цель в том, чтобы в «Ювентусе», как и в «Манчестер Юнайтед», играли восемь-девять молодых футболистов. Нет смысла в том, что весной играли только возрастные игроки. Как 20-летние будут играть в решающих матчах? В таком возрасте люди уже взрослые. У некоторых уже по два ребёнка», — приводит слова Аллегри журналист Николо Скира в своём «твиттере».
«Ювентус» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии A в текущем сезоне, набрав после 28 сыгранных матчей 44 очка. Туринцы были оштрафованы на 15 очков.
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