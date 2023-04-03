Роман Широков: Сергей Юран — очень фартовый человек, выбор «Пари НН» правильный

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал информацию о скором назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН». Он заменит на этом посту Артёма Горлова.

«Вылета точно способны избежать, так как там хороший задел от «Химок» с «Торпедо». Что касается стыков, то не очень убедительно выглядят «Крылья» по набору очков, но у них хорошо поставлена игра.

В то же время мы знаем, что Сергей Николаевич Юран очень фартовый в этом плане человек. В данном случае выбор «Пари НН» правильный», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Артём Горлов возглавил нижегородскую команду перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги. При нём команда одержала одну победу в шести матчах во всех турнирах.