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Роман Широков: Сергей Юран — очень фартовый человек, выбор «Пари НН» правильный

Роман Широков: Сергей Юран — очень фартовый человек, выбор «Пари НН» правильный
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Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал информацию о скором назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН». Он заменит на этом посту Артёма Горлова.

«Вылета точно способны избежать, так как там хороший задел от «Химок» с «Торпедо». Что касается стыков, то не очень убедительно выглядят «Крылья» по набору очков, но у них хорошо поставлена игра.

В то же время мы знаем, что Сергей Николаевич Юран очень фартовый в этом плане человек. В данном случае выбор «Пари НН» правильный», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Артём Горлов возглавил нижегородскую команду перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги. При нём команда одержала одну победу в шести матчах во всех турнирах.

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