Форвард «Урала» Рай Влут приговорён к 2,5 года тюрьмы

Нападающий екатеринбургского «Урала» Рай Влут был приговорён нидерландским судом к двум с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Во время судебного разбирательства в Харлеме было установлено, что 27-летний футболист, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал автомобильную аварию, в результате которой погиб четырёхлетний ребёнок.

Прокурор требовал по этому делу три с половиной года тюрьмы. Суд также лишил Влута права управлять автомобилем на четыре года.

Авария произошла в ноябре 2021 года, когда футболист ещё не играл за «Урал». Ранее друг Влута, находившийся в двигавшейся со скоростью 193 км/час машине вместе с игроком, заявлял полиции, что это он был за рулём, однако позднее, когда стало известно о гибели ребёнка, нападающий признался в содеянном.