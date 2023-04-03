«Я понимаю выбор Дешама». Павар — об игре правым защитником в сборной Франции

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар высказался о решении главного тренера национальной команда Дидье Дешама использовать игрока на правом фланге обороны. Футболист заявил, что принимает подобное решение наставника.
«Я понимаю выбор Дешама. Я всегда уважал их, если на то пошло. От сборной Франции не отказываются. Я здесь ради коллектива. Если тренер решит поставить меня правым защитником, я сделаю всё возможное», — приводит слова Павара «твиттер» Telefoot.
Ранее стало известно, что одной из причин недовольства Павара ситуацией в «Баварии» была игра на позиции правого, а не центрального защитника.
27-летний защитник сыграл за «Баварию» 33 матча, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
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