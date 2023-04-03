Гранат: «Пари НН» будет тяжело избежать стыков, но Юран вытаскивал команды из низа таблицы

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что «Пари Нижний Новгород» будет тяжело избежать стыковых матчей за право остаться в Российской Премьер-Лиге. Также экс-футболист отметил способность Сергея Юрана вытаскивать команды из низа таблицы.

«Тяжело будет избежать стыковых матчей. «Торпедо» и «Химки» вылетают, а между «Факелом», «Пари НН» и «Крыльями» будет борьба за выход из стыков.

Смена тренера даст позитивные эмоции «Пари НН». Юран уже вытаскивал команды из нижней части таблицы. К тому же в «Пари НН» играет сыгранный состав — в этом плане должно быть полегче», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в ближайшее время Юран возглавит «Пари НН».