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Гранат: «Пари НН» будет тяжело избежать стыков, но Юран вытаскивал команды из низа таблицы

Гранат: «Пари НН» будет тяжело избежать стыков, но Юран вытаскивал команды из низа таблицы
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что «Пари Нижний Новгород» будет тяжело избежать стыковых матчей за право остаться в Российской Премьер-Лиге. Также экс-футболист отметил способность Сергея Юрана вытаскивать команды из низа таблицы.

«Тяжело будет избежать стыковых матчей. «Торпедо» и «Химки» вылетают, а между «Факелом», «Пари НН» и «Крыльями» будет борьба за выход из стыков.

Смена тренера даст позитивные эмоции «Пари НН». Юран уже вытаскивал команды из нижней части таблицы. К тому же в «Пари НН» играет сыгранный состав — в этом плане должно быть полегче», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в ближайшее время Юран возглавит «Пари НН».

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