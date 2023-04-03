Слуцкий назвал самый интересный матч 21-го тура РПЛ

Известный российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой матч, на его взгляд, был самым интересным в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Специалист выделил противостояние «Зенита» и «Урала».

«Для меня самым интересным матчем в 21-м туре Российской Премьер-Лиги был «Зенит» — «Урал». Он оправдал ожидания. Только в концовке «Зенит» с выходом Ивана Сергеева смог дожать неуступчивый и качественный «Урал», — сказал Леонид Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко после 21 матча. 9 апреля в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет в гостях против московского «Локомотива».