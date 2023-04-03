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«В «Челси» многое изменилось»: Тухель — об увольнении Поттера

«В «Челси» многое изменилось»: Тухель — об увольнении Поттера
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал решение лондонского «Челси», где он раньше работал, уволить наставника Грэма Поттера. Немецкий специалист заявил, что данное действие руководства «аристократов» не вызвало у него больших эмоций, так как в английском клубе многое изменилось.

«Вчера вечером я очень поздно увидел новости об этом. Так совпало, что в этот момент я только начал работать в «Баварии». Мне действительно нравилось в «Челси», я завёл там много друзей на всю жизнь. Но клуб сильно изменился, так что на самом деле это решение не вызвало у меня больших эмоций», — приводит слова Тухеля «твиттер» Bayern&Germany.

Примечательно, что Тухель и Поттер были уволены из «Челси» в одном сезоне.

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