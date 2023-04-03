Митков: цель «Рубина» — вернуться в РПЛ. Я всегда хотел поиграть за такой большой клуб

Болгарский новичок «Рубина» Димитар Митков рассказал о цели казанского клуба на сезон-2022/2023. Также он признался, что всегда мечтал уехать из Болгарии и поиграть за такую большую команду, как, например, «Рубин».

«Наша самая главная цель – это, конечно же, вернуться в Премьер-лигу. Я очень счастлив быть игроком «Рубина», очень счастлив, что у меня появился такой шанс. Я буду усердно работать, чтобы помочь моей команде достичь самой главной цели. И когда наша цель будет достигнута, посмотрим, как сложится всё в будущем.

На самом деле, с самых ранних лет это была моя цель. Поехать за пределы Болгарии, поиграть за такой большой клуб, как, например, «Рубин», чтобы расти как футболист. Безусловно, первые две-три недели у меня ушли на адаптацию. Но, я думаю, сейчас у меня с этим всё в порядке. Моя адаптация проходит хорошо», — приводит слова Миткова «Татар-информ».