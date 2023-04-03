Личка: в этом сезоне «Зенит» чемпион, им никто не помешает, но летом всё начнётся с нуля

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о чемпионской гонке в РПЛ, заявив, что в текущем сезоне никто не сможет помешать «Зениту» выиграть титул, однако летом всё начнётся с нуля.

«Зенит» — чемпион. Никто не сможет помешать команде выиграть титул. За второе место будут биться «Ростов» и «Спартак», возможно, ещё ЦСКА и «Динамо» включатся в битву за серебро.

Будет ли борьба за титул хотя бы в следующем сезоне? Летом всё начнётся с нуля. «Спартак» точно захочет выиграть чемпионат, наверное, будет делать соответствующие трансферы. ЦСКА тоже постарается обозначить свои притязания», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Зенит» после 21 сыгранного матча набрал 51 очко и оторвался от ближайших преследователей на семь очков.