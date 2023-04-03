Петржела: очевидно, что «Зенит» станет чемпионом в очередной раз — интриги в РПЛ давно нет

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что интриги в РПЛ нет — сине-бело-голубые в очередной раз станут чемпионом страны.
«Интриги в РПЛ уже давно нет. Было очевидно, что «Зенит» станет чемпионом в очередной раз. Я слежу за их последними результатами. Они вышли из кризиса? «Зенит» в нём и не был. Это была просто потеря мотивации на небольшое количество времени. «Ростов» и «Спартак» не смогут составить конкуренцию нынешнему «Зениту», — сказал Властимил Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко после 21 матча. 9 апреля в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет в гостях против московского «Локомотива».
- 3 апреля 2023
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