Моуринью — о будущем в «Роме»: у меня ещё год по контракту, но иногда это неважно
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём будущем в римском клубе.
«Я не говорю о своём будущем с друзьями или журналистами. Наш генеральный директор Берарди несколько месяцев назад сказал, что я остаюсь, но это его видение, и то же самое относится к журналисту Ивану Дзазарони. С точки зрения контрактов у меня остался ещё год, но контракты иногда не самое главное», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году после работы в «Тоттенхэме». В прошлом сезоне тренер выиграл с клубом Лигу конференций. В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Рома» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков после 28 туров. Столько же баллов у «Интера», идущего четвёртым.
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