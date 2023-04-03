Александр Канищев: «Спартак» играет нестабильно — можно сказать, что «Зенит» уже чемпион
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Российский футболист Александр Канищев поделился впечатлениями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит — «Урал» (2:0), а также оценил шансы санкт-петербургской команды на чемпионство.
«Игра с «Уралом» была непростой. У «Зенита» было много таких матчей, когда тяжело было вскрыть оборону соперника, как в данном случае. Молодцы, что сумели забить и довести матч до победы.
Ещё до начала весенней части чемпионата можно было говорить, что «Зенит» победит в чемпионате. «Спартак» играет нестабильно, да все остальные команды тоже. Поэтому можно сказать, что «Зенит» уже чемпион», – сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
«Зенит» опережает идущий вторым «Ростов» на семь очков, а «Спартак» — на 10.
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