Александр Канищев: «Спартак» играет нестабильно — можно сказать, что «Зенит» уже чемпион

Российский футболист Александр Канищев поделился впечатлениями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит — «Урал» (2:0), а также оценил шансы санкт-петербургской команды на чемпионство.

«Игра с «Уралом» была непростой. У «Зенита» было много таких матчей, когда тяжело было вскрыть оборону соперника, как в данном случае. Молодцы, что сумели забить и довести матч до победы.

Ещё до начала весенней части чемпионата можно было говорить, что «Зенит» победит в чемпионате. «Спартак» играет нестабильно, да все остальные команды тоже. Поэтому можно сказать, что «Зенит» уже чемпион», – сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

«Зенит» опережает идущий вторым «Ростов» на семь очков, а «Спартак» — на 10.