Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера подмосковных «Химок». Об этом сообщается в соцсетях клуба.

«Химки» и Гогниев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб Премьер-Лиги. От всей души желаю «Химкам» удачи, процветания и решения поставленных задач», — приводит слова Гогниева телеграм-канал клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

Гогниев возглавлял клуб с 2022 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков после 21 матча. В 21-м туре «Химки» проиграли «Краснодару» со счётом 0:6.