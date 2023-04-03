В «Химках» прокомментировали отставку Спартака Гогниева с поста главного тренера
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Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев прокомментировал отставку Спартака Гогниева с поста главного тренера клуба.
«Решение принято по обоюдному согласию сторон. Какие-то комментарии излишни и некорректны. Гулиев вернётся к тренировкам с основным составом? Сейчас сложно о чём-то говорить. Сегодня выходной у нашей команды. С завтрашнего дня команду начинает тренировать Ринат Саярович. Он будет исполнять обязанности главного тренера и готовить команду к ближайшей встрече», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 21 игре.
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