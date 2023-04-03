Абаскаль против судей, Дзюба — против всех. Премьер-лига несправедливости #30

Представляем 30-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают огненный 21-й тур РПЛ. А ещё анонсируют розыгрыш!
Тайм-коды:
0:00 — Всем привет! Андрей наконец-то выполнил условие спора
0:38 — Чёрная магия от Бердыева
1:10 — Что натворил Джанаев?!
2:06 — Героический Адамов. А Фомин сломался?
3:34 — «Сочи» наказал «Динамо». Каждый гол — аномалия
4:56 — Босс «Динамо» наехал на Йокановича. Андрей и Миша не согласны
6:12 — Кто-нибудь может объяснить результаты «Сочи»?
6:57 — Дзюба слишком хорош. Это уже какой-то сюр
7:37 — Галактионов идёт на рекорд
8:26 — В «Локо» забивает даже Баринов. У него тоже рекорд!
8:45 — В «Нижнем» сменят тренера. Юран возвращается
10:26 — Мише грустно, потому что в РПЛ нет борьбы за выживание
11:46 — Дзюба наказал «Нижний» не только на поле
13:34 — Ход матча «Спартак» — «Ахмат» идеально описали ещё 13 лет назад
14:08 — Хватит паниковать из-за результатов «Спартака»!
15:39 — Шелия хорош, но мы рушим мифы про вратарей и «Спартак»
16:33 — «Спартак» наиграл на победу. Игрой «Ахмата» недоволен даже Ташуев
17:56 — Грустная история Промеса
18:56 — Кейта Бальде бунтует
19:34 — «Спартак» отстал от «Ростова». Какие ожидания?
21:20 — Абаскаль вспылил после матча. Неужели он всё-таки жалуется на судей?
23:45 — Помазун пропустил, но был не хуже Шелии
24:41 — Что не так с Кассьеррой?
25:38 — Зато с Сергеевым всё замечательно! Идеальная работа нападающего
26:35 — «Зенит» без напряга доигрывает сезон
27:12 — Семак озверел. Он ещё никогда так себя не вёл
28:10 — Болельщики на матчах «Зенита». Это хорошо или плохо?
31:30 — «Химки» — «это не вариант!»
32:34 — Странное удаление у «Химок». Пытаемся разобраться
34:02 — Гогниева снова подвёл вратарь
34:35 — «Краснодар» замочил «Химки» во втором тайме. Страшное зрелище
35:26 — Гогниев зажёг на пресс-конференции
37:55 — «Факел» немного разочаровал в матче с ЦСКА
39:30 — Чалов неожиданно подкрался к лучшим бомбардирам. Какая же у них с Заболотным связка!
41:00 — Обляков бьёт рекорды. Но его всё равно критикуют
44:36 — У «Крыльев» наконец забил нападающий, а у «Оренбурга» гол из FIFA
46:00 — Огнище в матче «Ростова» и «Торпедо»! Спорный пенальти, удаление Глебова и три шедевральных гола
50:59 — Изучаем таблицу и прощаемся! А ещё анонсируем розыгрыш
- 3 апреля 2023
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