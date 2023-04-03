«Барселона» выпустила заявление о фальшивых обвинениях со стороны президента Ла Лиги

«Барселона» отреагировала на фигурирование имени президента Ла Лиги Хавьера Тебаса в скандальном деле о подкупе судей и влиянии на результаты.

Напомним, в феврале Тебас якобы направил прокурору письмо с обвинениями в адрес двух бывших президентов «Барселоны» – Хосепа Марии Бартомеу и Сандро Роселя. Приведённые им доказательства оказались фальшивыми.

«Учитывая серьёзность информации, появившейся в понедельник в газете La Vanguardia, в которой президент Ла Лиги Хавьер Тебас упоминается в качестве исполнителя в представлении ложных доказательств в прокуратуре с целью уличить наш клуб, «Барселона» хочет выразить свой глубокий гнев и возмущение.

Клуб настоятельно требует, чтобы президент Ла Лиги публично объяснился. «Барселона» чувствует себя жертвой СМИ за факты, которых никогда не было: «Барса» никогда не покупала арбитров. В этой атаке участвует целый ряд СМИ и лиц, формирующих общественное мнение. Хавьер Тебас действует только в одном направлении: пытается осудить нас в глазах людей до того, как будут оценены факты.

Мы никогда не могли представить, что он попытается уличить наш клуб с помощью ложных доказательств. Новость должна насторожить все клубы Ла Лиги.

Только из-за этих фактов, а также из достоинства и уважения к президентству Ла Лиги Хавьер Тебас должен уйти со своего поста. Однако, зная его одержимость преследованием «Барселоны», а также демонстрацию неприятия к нашему клубу, мы понимаем, что нынешний президент Ла Лиги будет упорствовать в своём желании продолжать вредить нашему клубу», — говорится в заявлении клуба.