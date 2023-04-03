Чанов: ЦСКА может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство
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Российский тренер Вячеслав Чанов оценил шансы московского ЦСКА на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«ЦСКА точно будет в тройке, но аппетит приходит во время еды, поэтому и «Зениту» могут навязать борьбу за чемпионство. Надежда умирает последней, посмотрим на концовку чемпионата.
Медали у ЦСКА точно будут, последние туры с прямыми конкурентами — там и «Спартак» с «Ростовом», а «Зенит» уже обыгран», — сказал Чанов Legalbet.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Армейцы набрали 38 очков после 21 игры. Лидирует «Зенит» с 51 баллом, на втором месте находится «Ростов» (44 очка), а на третьем — «Спартак» (38). «Зенит» является действующим чемпионом России.
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