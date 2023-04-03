Инвестор «Химок» Садыгов: отставка Гогниева? Думаю, всё очевидно. Задача — остаться в РПЛ
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Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов ответил на вопрос об отставке главного тренера Спартака Гогниева.
«Не могу комментировать отставку Гогниева. Наверное, спортивный директор лучше скажет. Думаю, всё очевидно. Задача «Химок» — остаться в РПЛ», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Химки» расторгли контракт с Гогниевым по обоюдному согласию сегодня, 3 апреля. Специалист возглавил клуб в 2022 году. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 21 игре. В матче 21-го тура с «Краснодаром» «Химки» уступили со счётом 0:6. В следующем матче «Химки» встретятся с ЦСКА.
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