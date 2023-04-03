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Источник: Гогниев не получит компенсацию за уход из «Химок»

Источник: Гогниев не получит компенсацию за уход из «Химок»
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Спартак Гогниев, ушедший в отставку с поста главного тренера подмосковных «Химок», не получит денежную компенсацию. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов с своём телеграм-канале.

Сообщается, что договорённость об отсутствии неустойки была достигнута ещё при подписании контракта со специалистом.

«Химки» расторгли контракт с Гогниевым по обоюдному согласию сегодня, 3 апреля. Специалист возглавил клуб в 2022 году. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 21 игре. В матче 21-го тура с «Краснодаром» «Химки» уступили со счётом 0:6. В следующем матче чемпионата России «Химки» встретятся с московским ЦСКА.

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