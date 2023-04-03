Александр Мостовой: почему Гогниева из «Химок» не убирали раньше?

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал новость об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Застали меня врасплох этой новостью. Результат налицо, поэтому ничего удивительного. Ситуация небезнадёжная. Жалко, что всё происходившее в «Химках» продолжается. Почему Гогниева не убирали раньше?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Химки» расторгли контракт с Гогниевым по обоюдному согласию сегодня, 3 апреля. Специалист возглавил клуб в 2022 году. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 21 игре чемпионата.