Александр Мостовой: почему Гогниева из «Химок» не убирали раньше?
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал новость об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».
«Застали меня врасплох этой новостью. Результат налицо, поэтому ничего удивительного. Ситуация небезнадёжная. Жалко, что всё происходившее в «Химках» продолжается. Почему Гогниева не убирали раньше?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Химки» расторгли контракт с Гогниевым по обоюдному согласию сегодня, 3 апреля. Специалист возглавил клуб в 2022 году. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 21 игре чемпионата.
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