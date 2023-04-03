Дьяков: верю, что Юран может спасти «Пари НН». Его увольнение из «Химок» было поспешным

Российский футболист Виталий Дьяков прокомментировал возможное назначение Сергея Юрана на должность главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Верю, что Юран может спасти «Пари НН» в случае прихода в команду. Его увольнение из «Химок» было поспешным — это точно не связано с результатом. Он спасал их от вылета и хорошо начал этот сезон. При Юране команды показывают характер. Возможно, именно этого не хватает «Пари НН». Для нижегородцев это будет человек, который спасёт команду. Может быть, через стыковые матчи, но она останется в Премьер-Лиге.

Нельзя допускать мыслей о вылете в ФНЛ. Если вылетят, то могут не очень скоро вернуться. Главное для «Пари НН» — остаться в РПЛ. Впереди ещё девять туров, —это треть чемпионата. У игроков будет время для ознакомления с футболом, который хочет поставить Юран. «Пари НН» – нормальная команда для РПЛ. Да, они не борются за призовые места, но могут находиться в середине таблицы. Очевидно, что «Пари НН» сильнее «Торпедо» и «Химок», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.