Спортивный директор «Ростова»: по-моему, агронома ещё не уволили, он в отпуске
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию об увольнении агронома клуба.
«Почему уволили агронома? Смотрите, я, честно говоря, не знаю. По-моему, его ещё не уволили, он в отпуске. Но давайте я не буду комментировать, человек много отработал в клубе. Но разница между полями, по-моему, очевидна. Люди за две с половиной недели привели поле в порядок. Просто поблагодарим их», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».
Ранее появилась информация о том, что агроном стадионов «Ростов Арена» и «Олимп‑2» Альберт Ченибалаян, занимавшийся газонами с начала 2000‑х годов, покинул свою должность в марте. Сообщалось, что причиной послужили жалобы Валерия Карпина на состояние поля. Сам Карпин опроверг свою причастность к ситуации.
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