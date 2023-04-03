Тарханов: если «Спартак» будет оступаться, ЦСКА может побороться за второе место РПЛ

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил шансы ЦСКА в борьбе с московским «Спартаком» за второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Конечно, ЦСКА может побороться со «Спартаком» за второе место. Посмотрим, как команда Федотова будет играть дальше. Сейчас ЦСКА в хорошей форме — они выигрывают. Тем более с «Факелом» всегда тяжело играть на выезде. Последние матчи ЦСКА показывают, что они хорошо играют и в обороне, и в атаке. Если «Спартак» будет оступаться, а ЦСКА выигрывать — всё возможно», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Армейцы набрали 38 очков после 21 игры. Лидирует «Зенит» с 51 баллом, на втором месте находится «Ростов» (44 очка), а на третьем — «Спартак» (38). «Зенит» является действующим чемпионом России.