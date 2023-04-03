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Евгений Бушманов: в кубковом матче «Урал» — «Спартак» нет фаворита, шансы абсолютно равны

Евгений Бушманов: в кубковом матче «Урал» — «Спартак» нет фаворита, шансы абсолютно равны
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак».

«Думаю, и для «Спартака», и для «Урала» завтрашняя игра Кубка России будет тяжёлой. Первая встреча завершилась вничью — завтра всё будет решаться: кто продолжит играть в Пути РПЛ, а кто — в Пути регионов. Как мне кажется, в матче «Урал» — «Спартак» нет фаворита, шансы абсолютно равны», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится завтра, 4 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Первый матч, проходивший 14 марта в Москве, завершился со счётом 1:1.

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