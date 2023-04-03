Нигматуллин — об отставке Гогниева: «Химки» ничего не спасёт — им грозит неминуемый вылет

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал новость об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Химки» сейчас уже ничего не спасёт — им грозит неминуемый вылет. Всё слишком запущено во всех областях клуба. За последнее время было очень много не самых футбольных моментов, которые понесли негативное влияние на клуб. Поставьте любого специалиста тренировать «Химки» — итог будет один. Нужно перестраивать и начинать всё с самого нуля. Гогниеву не удалось привнести что-то новое, всё осталось по-прежнему. Слишком много конфликтов было — в том числе с футболистами. Не было никакого взаимопонимания между тренером и игроками. Футболисты должны играть за тренера, а в «Химках» такого давно не было», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.