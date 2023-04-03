Гришин: «Ростов», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» будут бороться за место в тройке РПЛ

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча 21-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА (0:2), а также оценил шансы армейцев в борьбе за призовые места в РПЛ.

«Первый тайм прошёл с полным преимуществом ЦСКА. У гостей был очень высокий показатель владения мячом – 63% и хороший прессинг. У «Факела» вообще не было моментов. Во втором тайме хозяева побежали отыгрываться, а ЦСКА стал играть по счёту. Думаю, это и был план на игру Федотова и его тренерского штаба: забить гол, а потом играть на контратаках. Это подтверждает второй гол армейцев, забитый в быстрой атаке.

Борьба за призовые места? Я уже говорил, что «Зенит» — чемпион. У питерцев большой отрыв и есть право на ошибку. А вот ЦСКА, «Спартаку» и «Ростову» надо брать максимум очков. Вся борьба будет вестись за второе-третье места. «Спартак» теряет очки, у «Ростова» — матчи с «Краснодаром» и с остальными конкурентами. Причём почти все игры на выезде. Есть четыре клуба, которые будут бороться за место в тройке: «Ростов», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Команда, которая выдержит гонку на дистанции оставшихся семи-восьми матчей, и займёт второе место. Будут вестись игры, как говорят, за шесть очков», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.