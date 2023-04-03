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«Бавария» не намерена выкупать Жоау Канселу, финальное решение останется за Тухелем

«Бавария» не намерена выкупать Жоау Канселу, финальное решение останется за Тухелем
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Мюнхенская «Бавария» на данный момент не планирует выкупать португальского защитника Жоау Канселу у «Манчестер Сити» за € 70 млн, сообщает The Sun.

28-летний футболист присоединился к клубу на правах шестимесячной аренды в январе после ссоры с тренером «Сити» Пепом Гвардиолой. За это время звезда сборной Португалии провел всего лишь четыре матча в Бундеслиге.

Руководители «Баварии» встретятся с Томасом Тухелем в следующем месяце, чтобы принять окончательное решение о будущем Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо. Однако сумма выкупа в € 70 млн может стать решающим аргументом не в пользу португальца.

В свою очередь, «Барселона» выразила заинтересованность в подписании контракта с Канселу этим летом. Сообщается, что Хави сделал звезду сборной Португалии своей приоритетной целью на предстоящее трансферное окно.

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