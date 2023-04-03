Миранчук — в запасе на матч «Торино» с «Сассуоло»

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» примет «Торино». Стартовый свисток на стадионе «Реджо-нель-Эмилия» прозвучит в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.
«Сассуоло»: Консильи, Рожерио, Ферарри, Трессольди, Тольян, Энрике, Лопес, Фраттези, Лорьенте, Пинамонти, Берарди.
«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Гравильон, Родригес, Линетты, Риччи, Синго, Влашич, Радоньич, Санабрия.
Российский полузащитник Алексей Миранчук, пропустивший матч предыдущего тура с «Наполи» (0:4) из-за травмы, начнёт матч на скамейке запасных.
«Сассуоло» располагается на 12-й строчке чемпионата Италии нынешнего сезона, а «Торино» — на 11-й. Матч команд в первом круге завершился победой «Сассуоло» (1:0).
- 3 апреля 2023
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