Миранчук — в запасе на матч «Торино» с «Сассуоло»

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» примет «Торино». Стартовый свисток на стадионе «Реджо-нель-Эмилия» прозвучит в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Сассуоло»: Консильи, Рожерио, Ферарри, Трессольди, Тольян, Энрике, Лопес, Фраттези, Лорьенте, Пинамонти, Берарди.

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Гравильон, Родригес, Линетты, Риччи, Синго, Влашич, Радоньич, Санабрия.

Российский полузащитник Алексей Миранчук, пропустивший матч предыдущего тура с «Наполи» (0:4) из-за травмы, начнёт матч на скамейке запасных.

«Сассуоло» располагается на 12-й строчке чемпионата Италии нынешнего сезона, а «Торино» — на 11-й. Матч команд в первом круге завершился победой «Сассуоло» (1:0).