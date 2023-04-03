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Андрей Каряка: в «Пари НН» не будет проблем, с которыми Юран столкнулся в «Химках»

Андрей Каряка: в «Пари НН» не будет проблем, с которыми Юран столкнулся в «Химках»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился ожиданиями от работы Сергея Юрана на посту главного тренера «Пари Нижний Новогород».

Информация о возможном назначении Юрана на пост главного тренера нижегородского клуба появилась вчера, 2 апреля. Последним местом работы 53-летнего специалиста были подмосковные «Химки». Он покинул команду в августе 2022 года.

«Думаю, у Сергея Николаевича всё получится в «Пари НН». Он и в «Химках» всё показывал, добивался положительного результата. В Нижнем Новгороде это тоже не должно вызвать затруднений. Уверен, всё будет хорошо.

В «Пари НН» не будет таких же проблем, с которыми Сергей Юран столкнулся в «Химках». Там боеспособный коллектив — поправят нюансы, и команда справится», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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