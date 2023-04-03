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Подготовлен проект, упрощающий получение Fan ID детям, пенсионерам и инвалидам

Подготовлен проект, упрощающий получение Fan ID детям, пенсионерам и инвалидам
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Правительство подготовило проект внесения поправок, предусматривающих упрощение получения карты болельщика (Fan ID) отдельным категориям граждан. Постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с документом, дети до 14 лет смогут пройти удалённую идентификацию на спортивные мероприятия. Для пенсионеров и людей с инвалидностью будут открыты отдельные окна обслуживания в центрах, работающих возле стадионов в дни матчей. Fan ID можно будет оформить в день матча.

Fan ID начал действовать на матчах Российской Премьер-Лиги в начале сезона-2022/2023. Первоначально система действовала в Ростове, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге, а после зимней паузы заработала на всех матчах лиги.

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