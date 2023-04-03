Дмитрий Булыкин: Юран способен помочь «Пари НН» избежать вылета из РПЛ

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от возможного назначения Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Юран в «Химках» уже доказывал, что может выполнять сложные задачи по спасению команды от вылета. Он был очень опытным футболистом, который обладал мастерством. И сейчас как тренер уже поработал в РПЛ, поэтому всё умеет и знает. Я думаю, он определённо способен помочь «Пари НН» избежать вылета в Первую лигу. Но подходит ли он клубу или нет, решать руководству», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» объявит о назначении Сергея Юрана на должность главного тренера команды в понедельник, 3 апреля. Последним местом работы 53-летнего специалиста были подмосковные «Химки».