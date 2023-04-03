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Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель, ну и Тодд Боули. ХиТ#140

Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель, ну и Тодд Боули. ХиТ#140
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Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

00:10 — Привет, удивительный уикенд!
01:00 — У «Ливерпуля» беда с прессингом, а журналисты недовольны Пепом
25:21 — «Ньюкасл» уничтожил «МЮ». Во всём виноват Буземиро?
40:13 — Какой же лютый косяк в главном матче Бундеслиги!
55:08 — Леау вспомнил прошлый сезон, а Хвича переселился в Салемакерса
01:10:45 — Рекорд Бензема, будущее Анчелотти и реальный ассист Азара
01:29:08 — Боули меняет тренеров, как носки

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Гриша отслеживает всё самое сочное в своём телеграм-канале.

Кирилл рассказал, чем его вдохновляет Стефано Пиоли.

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