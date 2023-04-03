Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель, ну и Тодд Боули. ХиТ#140

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

00:10 — Привет, удивительный уикенд!

01:00 — У «Ливерпуля» беда с прессингом, а журналисты недовольны Пепом

25:21 — «Ньюкасл» уничтожил «МЮ». Во всём виноват Буземиро?

40:13 — Какой же лютый косяк в главном матче Бундеслиги!

55:08 — Леау вспомнил прошлый сезон, а Хвича переселился в Салемакерса

01:10:45 — Рекорд Бензема, будущее Анчелотти и реальный ассист Азара

01:29:08 — Боули меняет тренеров, как носки

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Гриша отслеживает всё самое сочное в своём телеграм-канале.

Кирилл рассказал, чем его вдохновляет Стефано Пиоли.

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