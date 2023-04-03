Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель, ну и Тодд Боули. ХиТ#140

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!
Описание и тайм-коды:
00:10 — Привет, удивительный уикенд!
01:00 — У «Ливерпуля» беда с прессингом, а журналисты недовольны Пепом
25:21 — «Ньюкасл» уничтожил «МЮ». Во всём виноват Буземиро?
40:13 — Какой же лютый косяк в главном матче Бундеслиги!
55:08 — Леау вспомнил прошлый сезон, а Хвича переселился в Салемакерса
01:10:45 — Рекорд Бензема, будущее Анчелотти и реальный ассист Азара
01:29:08 — Боули меняет тренеров, как носки
Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат».
Гриша отслеживает всё самое сочное в своём телеграм-канале.
Кирилл рассказал, чем его вдохновляет Стефано Пиоли.
Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Звук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс.Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
- 3 апреля 2023
-
22:55
-
22:44
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:00
-
20:57
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
19:46
-
19:43
-
19:42
-
19:30
-
19:15
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:28
-
18:24