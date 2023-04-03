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«Сассуоло» — «Торино» 1:1, результат матча 28-го тура Серии А, 3 апреля 2023 года

«Торино» сыграл вничью с «Сассуоло», Миранчук вышел на поле на 81-й минуте
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Сассуоло» и «Торино». Команды сыграли вничью — 1:1.

На 37-й минуте Андреа Пинамонти вывел «Сассуоло» вперёд. На 66-й минуте Антонио Санабрия сравнял счёт. На 81-й минуте на поле в составе «Торино» вышел Алексей Миранчук, заменив Неманью Радоньича. Россиянин не отметился результативными действиями. Матч предыдущего тура с «Наполи» (0:4) Миранчук пропустил из-за травмы.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Торино» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 28 матчах. «Сассуоло» находится на 12-м месте с 37 очками. В следующем туре «Сассуоло» поедет в гости к «Вероне», а «Торино» сыграет дома с «Ромой».

Италия - Серия А. 28-й тур
03 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
1:0 Пинамонти – 36'   1:1 Санабрия – 66'
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