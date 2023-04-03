«Торино» сыграл вничью с «Сассуоло», Миранчук вышел на поле на 81-й минуте
Поделиться
Завершился матч 28-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Сассуоло» и «Торино». Команды сыграли вничью — 1:1.
На 37-й минуте Андреа Пинамонти вывел «Сассуоло» вперёд. На 66-й минуте Антонио Санабрия сравнял счёт. На 81-й минуте на поле в составе «Торино» вышел Алексей Миранчук, заменив Неманью Радоньича. Россиянин не отметился результативными действиями. Матч предыдущего тура с «Наполи» (0:4) Миранчук пропустил из-за травмы.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Торино» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 28 матчах. «Сассуоло» находится на 12-м месте с 37 очками. В следующем туре «Сассуоло» поедет в гости к «Вероне», а «Торино» сыграет дома с «Ромой».
Комментарии
- 4 апреля 2023
-
00:32
-
00:31
-
00:15
-
00:02
-
00:01
- 3 апреля 2023
-
23:43
-
23:40
-
23:31
-
23:10
-
23:10
-
23:09
-
22:55
-
22:44
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:00
-
20:57
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
19:46
-
19:43
Партнерский контент