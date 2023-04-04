Агент Николича: Марко соскучился по футболу, всё решится до 15 мая

Футбольный агент Деян Йоксимович прокомментировал возможное возвращение в Россию тренера Марко Николича.

«Не знаю про это ничего, но Марко уже соскучился по футболу и должен всё решить, грубо говоря, до 15 мая. Посмотрим, что произойдёт до конца этого месяца», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что московское «Динамо» рассматривает кандидатуру Николича. По итогам 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице. В выходные команда со счётом 0:2 проиграла «Сочи» на домашнем стадионе.

Николич работал в России в 2020–2021 годах, возглавляя московский «Локомотив». Он сменил на посту главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.