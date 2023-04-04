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Foot Mercato: «ПСЖ» отдаст в аренду своего защитника Битшиабу

Foot Mercato: «ПСЖ» отдаст в аренду своего защитника Битшиабу
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Руководство «ПСЖ» продолжает верить в молодого центрального защитника Эль-Шадая Битшиабу и считает, что аренда в следующем сезоне – это правильный шаг в его развитии, сообщает Foot Mercato.

Луиш Кампуш и остальная часть руководства парижан хотят убедить молодого француза отправиться в аренду на один сезон. В таком случае Битшиабу смог бы регулярно получать игровое время и расти как футболист. Вероятный приход Милана Шкриньяра в стан «ПСЖ» и восстановление Преснела Кимпембе после травмы могут преградить Битшиабу путь в стартовый состав команды.

В текущем сезоне в отсутствие Серхио Рамоса и Преснела Кимпембе 17-летний защитник стал важной частью системы Кристофа Галтье, приняв участие в восьми матчах чемпионата Франции, а также дебютировав в Лиге чемпионов в игре с мюнхенской «Баварией».

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