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Анри объяснил, почему Месси успешнее выступает за сборную Аргентины, чем за «ПСЖ»

Анри объяснил, почему Месси успешнее выступает за сборную Аргентины, чем за «ПСЖ»
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри объяснил, почему Лионель Месси более успешно выступает за сборную Аргентины, чем в «ПСЖ».

«Нелегко руководить оркестром с тремя дирижёрами. В Аргентине он босс. Вы видите, как игроки смотрят на него в сборной Аргентины. Они могут умереть за него. Когда Лео чувствует это, его не остановить. В «ПСЖ» всё по-другому», — приводит слова Анри Marca.

Напомним, Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболу 2022 года, став лучшим бомбардиром турнира.

В нынешнем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 24 матча в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

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