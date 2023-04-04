Анри объяснил, почему Месси успешнее выступает за сборную Аргентины, чем за «ПСЖ»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри объяснил, почему Лионель Месси более успешно выступает за сборную Аргентины, чем в «ПСЖ».
«Нелегко руководить оркестром с тремя дирижёрами. В Аргентине он босс. Вы видите, как игроки смотрят на него в сборной Аргентины. Они могут умереть за него. Когда Лео чувствует это, его не остановить. В «ПСЖ» всё по-другому», — приводит слова Анри Marca.
Напомним, Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболу 2022 года, став лучшим бомбардиром турнира.
В нынешнем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 24 матча в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином:
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